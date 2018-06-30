Игрок Франции отказался от бонусов с ЧМ-2018 в пользу благотворительности
Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе пожертвует на благотворительность вырученные денежные бонусы за выступление на чемпионате мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
Футболист считает, что игрокам не нужны деньги, чтобы представлять свою сборную на мундиале.
По данным L'Équipe, форвард передаст все средства одному из фондов, чьим попечителем и является. Также 19-летний игрок «Пари Сен-Жермен» передаст организации свою часть премии, которая рассчитывается как 30% от доходов Федерации футбола Франции и делится между всеми игроками и сотрудниками команды.
Отмечается, что бонусы Мбаппе за каждую игру на мундиале составляют €20 тыс.
На групповом этапе ЧМ-2018 форвард сыграл в трех матчах, в которых отметился одним забитым мячом.
Ранее Мбаппе стал самым молодым автором гола французов на ЧМ.