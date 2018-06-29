Мутко останется президентом РФС
Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко останется президентом Российского футбольного союза (РФС), сообщает ТАСС.
По словам вице-президента РФС Сергея Анохина, полномочия Мутко будут приостановлены на время рассмотрения его дела в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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«О ситуации по должности Мутко вам лучше расскажет Денис Рогачев. У нас принято положение о временной приостановке деятельности президента РФС в связи с судами. Безусловно, Мутко остается президентом организации», — заявил Анохин.
Исполняющим обязанности президента РФС является Александр Алаев.
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