Мутко останется президентом РФС

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Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко останется президентом Российского футбольного союза (РФС), сообщает ТАСС.

По словам вице-президента РФС Сергея Анохина, полномочия Мутко будут приостановлены на время рассмотрения его дела в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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«О ситуации по должности Мутко вам лучше расскажет Денис Рогачев. У нас принято положение о временной приостановке деятельности президента РФС в связи с судами. Безусловно, Мутко остается президентом организации», — заявил Анохин.

Исполняющим обязанности президента РФС является Александр Алаев.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня чемпионата мира по футболу в России.

Ранее Мутко оценил организацию ЧМ-2018.