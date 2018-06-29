Липецкий губернатор объяснил твит о «мести убитых» сборной Германии

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Глава администрации Липецкой области Олег Королев прокомментировал свой твит о вылете сборной Германии с чемпионата мира по футболу в России

«Кто-то опять мне в Твиттере наляпал...теперь про немцев в футболе. Видно,этот «кто-то» крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции,СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними,как и с др инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно», — написал Королев в твиттере.

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Орфография и пунктуация автора сохранены.

До этого чиновник в резкой форме отреагировал на неудачу сборной Германии на мундиале.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня чемпионата мира.

Ранее липецкий губернатор удалил свой твит по поводу вылета сборной Германии с ЧМ-2018.