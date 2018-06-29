Испанцам снится сборная России
Сборная Испании готовится к матчу 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против команды России, сообщает «Советский спорт».
В преддверии игры в испанской сборной вспомнили разгромную победу над россиянами десятилетней давности. В полуфинале чемпионата Европы — 2008 будущие обладатели трофея победили сборную России со счетом 3:0.
Накануне предстоящего матча «красная фурия» опубликовала в своем твиттере ролик, посвященный той победе над Россией.
«Нам уже снится сборная России... Вы помните это? Это было 10 лет назад на Евро-2008 под руководством Луиса Арагонеса... Тогда мечта стала явью», — говорится в сообщении команды.
Матч Испания — Россия состоится 1 июля на столичном стадионе «Лужники».
Ранее сообщалось, что в сборной Испании произошла утечка перед матчем с Россией.
�� Ya soñamos ante Rusia... ¿Lo recuerdas? Fue hace 10 años, #EURO2008, con Luis Aragonés a los mandos... Y aquel sueño se hizo realidad.— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 27 июня 2018 г.
¿Soñamos juntos?��#HagamosQueOcurra #Rusia2018 pic.twitter.com/iRezxFIzD6