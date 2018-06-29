Сборная Бельгии победила Англию впервые за 82 года

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Сборная Бельгии по футболу одержала победу в матче третьего тура чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

Матч завершился со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил полузащитник Аднан Янузай.

Эта победа стала первой для бельгийской сборной над командой «трех львов» за 82 года. Бельгия не побеждала Англию с 1936 года (09.05.1936 — 3:2).

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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее сообщалось, что Янузай признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Англия — Бельгия.