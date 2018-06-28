Боярский: в сексуальную связь с иностранками не вступал
Российский актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал предостережение главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой по поводу интимных связей с иностранными болельщиками во время чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Считаю, что она правильно поступает. Занимается самовнушением — это правильно, молодец!
Нужно ли ограничивать российских девушек от общения с иностранцами? Я не собираюсь, пускай Плетнева это делает. Очень хорошо, что она в отношении себя блюдет пост — молодец.
Сильно ли иностранные болельщики изменили облик Петербурга? Не знаю, я с ними в сексуальную связь не вступал», — заявил Боярский.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что россиянки сами решат, как им общаться с болельщиками из других стран.