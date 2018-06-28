Боярский: в сексуальную связь с иностранками не вступал

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Российский актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал предостережение главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой по поводу интимных связей с иностранными болельщиками во время чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Считаю, что она правильно поступает. Занимается самовнушением — это правильно, молодец!

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Нужно ли ограничивать российских девушек от общения с иностранцами? Я не собираюсь, пускай Плетнева это делает. Очень хорошо, что она в отношении себя блюдет пост — молодец.

Сильно ли иностранные болельщики изменили облик Петербурга? Не знаю, я с ними в сексуальную связь не вступал», — заявил Боярский.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что россиянки сами решат, как им общаться с болельщиками из других стран.