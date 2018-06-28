Сборная Туниса одержала победу над командой Панамы в матче ЧМ-2018
Сборная Туниса одержала победу над командой Панамы со счетом 2:1 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
Счет на 33-й минуте открыл защитник сборной Туниса Яссин Мерья, срезавший мяч в свои ворота после удара панамца Хосе Луиса Родригеса. Нападающий Фахреддин Бен Юссеф сравнял счет на 51-й минуте. Финальную точку в матче поставил форвард Вахби Хазри.
Реклама
Чемпионат мира — 2018. Группа G. 3-й тур
Панама — Тунис — 1:2
Голы: 1:0 – Мерия, 33 (автогол), 1:1 – Бен Юссеф, 51, 1:2 – Хазри, 66
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.