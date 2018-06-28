Марадона заплатит за информацию о распространителе слуха о его смерти

<img src="//img.gazeta.ru/files3/335/11816335/RIAN_5560967.HR-pic905-895x505-26317.jpg">

Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадон предлагает денежное вознаграждение за информацию о человеке, распространившем слух о его смерти. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что неизвестный говорил о смерти Марадоны, после чего аудиозапись разговора попала в сеть.

Реклама

«Я дал указание адвокатской конторе объявить о решении заплатить 300 тысяч песо тому, кто предоставит надежную информацию о записавшем аудиозапись», — цитирует газета Infobae адвоката Марадоны Матиаса Морлу.

Морла также отметил, что после известия о смерти Марадоны, одна из его сестер почувствовала себя плохо.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.

Ранее Марадона рассказал о своем состоянии здоровья.