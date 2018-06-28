Марадона заплатит за информацию о распространителе слуха о его смерти
Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадон предлагает денежное вознаграждение за информацию о человеке, распространившем слух о его смерти. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что неизвестный говорил о смерти Марадоны, после чего аудиозапись разговора попала в сеть.
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«Я дал указание адвокатской конторе объявить о решении заплатить 300 тысяч песо тому, кто предоставит надежную информацию о записавшем аудиозапись», — цитирует газета Infobae адвоката Марадоны Матиаса Морлу.
Морла также отметил, что после известия о смерти Марадоны, одна из его сестер почувствовала себя плохо.
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