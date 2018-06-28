Мексиканские болельщики напоили текилой посла Южной Кореи

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Мексиканские болельщики уговорили посла Южной Кореи выпить текилы во время празднования победы над командой Германии. Об этом сообщает «Советский спорт».

На видео, опубликованном в твиттере, южнокорейский посол пил алкоголь в окружении мексиканских фанатов, которые сопровождали действие восторженными возгласами.

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Сборная Южной Кореи по футболу одержала победу над командой Германии со счетом 2:0, что помогло Мексике выйти в плей-офф мирового первенства.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.

Ранее сборная Германии поздравила Швецию и Мексику с выходом в 1/8 финала чемпионата мира.