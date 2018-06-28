Чемпионат мира — 2018 стал рекордным по автоголам

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Чемпионат мира — 2018 стал рекордным в истории турнира по забитым автоголам, сообщает «Советский спорт».

Рекорд был зафиксирован в матче третьего тура мундиаля между командами Швеции и Мексики. На 74-й минуте мексиканский защитник Эдсон Альварес отправил мяч в свои ворота, таким образом забив седьмой автогол на чемпионате мира в России.

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По этому показателю мировое первенство, которое проходит в 11 городах России, обошло мундиаль 1998 года. Тогда на полях Франции было забито шесть автоголов.

Ранее сообщалось, что мексиканский хавбек Хесус Гальярдо получил самое быстрое предупреждение в истории ЧМ.