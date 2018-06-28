Игрок сборной Германии поссорился с фанатом после матча с Южной Кореей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/703/11811703/RIAN_5537856.HR-pic905-895x505-56290.jpg">

Полузащитник сборной Германии по футболу Месут Озил вступил в перепалку с болельщиком после матча третьего тура чемпионата мира — 2018 против Южной Кореи, сообщает ТАСС.

Действующие чемпионы мира потерпели поражение со счетом 0:2 и выбыли из турнира.

Реклама

По информации британского издания The Sun, после игры в подтрибунное помещение пробрался разочарованный болельщик, который оскорбил хавбека немцев. Озил ответил обидчику, в следствии чего между ними завязалась словесная перепалка. Инцидент прекратили члены сборной Германии и стюарды, после чего игрок отправился в раздевалку.

Ранее сообщалось, что немецкие политики требуют исключения Озила и Илкая Гюндогана из сборной на ЧМ-2018.