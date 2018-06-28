Калининградский стриптиз-клуб предложил бесплатные услуги сборной Англии

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Сборной Англии по футболу в Калининграде предложили воспользоваться услугами местного стриптиз-клуба, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что представители заведения, которое находится рядом с отелем, где будет базироваться команда «трех львов», уже обратились к английской сборной.

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«Мы рады приветствовать болельщиков сборной Англии. Игроки команды располагаются совсем рядом, прямо через дорогу. Если они захотят прийти, то могут воспользоваться любой нашей услугой бесплатно», — цитирует менеджера стриптиз-клуба Евгению Сорокину Mirror.

Сегодня подопечные Гарета Саутгейта проведут заключительный матч на групповом этапа чемпионата мира — 2018 против сборной Бельгии. Игра состоится на стадионе «Калининград Арена».

Ранее сообщалось, что Дэвид Бекхэм приехал в Калининград на матч ЧМ-2018 между Англией и Бельгией.