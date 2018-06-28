СМИ: российский болельщик избил шведа в Екатеринбурге

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После матча третьего тура чемпионата мира — 2018 между командами Мексики и Швеции произошла драка, сообщает региональный сайт «Екатеринбург Онлайн».

Инцидент произошел около стадиона «Екатеринбург Арена».

«Швед лежит на пороге кафе, он весь в крови, в то же время рядом танцуют радостные. Его сначала пытались откачать прохожие, потом скорая приехала. Очень много полиции», — сказал один из очевидцев происшествия.

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По словам другой свидетельницы Елены, «шведа ударил русский». «Он был пьян, совсем не в адеквате», — отметила женщина.

Отмечается, что в правоохранительных органах обстоятельства происшествия пообещали рассказать только по итогам разбирательства.

Матч Мексика — Швеция закончился разгромной победой шведов со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что Людвиг Аугустинсон стал лучшим игроком матча Швеция — Мексика на ЧМ-2018.