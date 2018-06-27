Швейцария сыграла вничью с Коста-Рикой и вышла в плей-офф ЧМ-2018

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Сборная Швейцарии сыграла вничью с Коста-Рикой и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

На 31-й минуте встречи швейцарский полузащитник итальянской «Болоньи» Блерим Джемаили вывел свою команду вперед. Но уже во втором тайме, на 56-й минуте костариканский защитник Кендаль Уостон сравнял счет. На 88-й минуте нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Йосип Дрмич во второй раз вывел Швейцарию вперед, однако на 93-й минуте швейцарский вратарь Ян Зоммер забил мяч в собственные ворота.

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Таким образом, все 32 команды, принимавшие участие в мундиале отметились забитыми мячами.

Швейцарцы вышли в 1/8 финала турнира со второго места группы Е.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Швейцария и Коста-Рика объявили стартовые составы на матч группового этапа ЧМ-2018.

Чемпионат мира — 2018. Группа Е. 3-й тур

Швейцария — Коста-Рика — 2:2

Голы: 1:0 — Джемаили, 31; 1:1 — Уостон, 56; 2:1 — Дрмич, 88; 2:2 — Зоммер (автогол), 90+3.