Трамп высоко оценил уровень организации ЧМ-2018
Президент США Дональд Трамп отметил высокий уровень проведения чемпионата мира по футболу в России, передает ТАСС.
«Я думаю, что Россия проделывает сейчас фантастическую работу в рамках чемпионата мира. Мой сын любит футбол, и он любит наблюдать за мундиалем. И они действительно проделали фантастическую работу», — заявил американский лидер перед встречей с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой.
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Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Ранее Трамп высказался о победе заявки США, Мексики и Канады на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА).