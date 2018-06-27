Во время матча ЧМ-2018 Бразилия — Сербия началась потасовка на трибунах

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Во время матча заключительного тура чемпионата мира по футболу в России между Бразилией и Сербией началась потасовка на трибунах, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Инцидент произошел на трибуне, располагающейся за воротами сербского вратаря Владимира Стойковича. Фанат сборной Сербии, который предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения, решил выяснить отношения с бразильскими болельщиками, праздновавшими гол полузащитника «пентакампеонов» Паулиньо.

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Служба безопасности стадиона быстро среагировала на конфликт: дебошир был незамедлительно выведен с арены, что вызвало бурные аплодисменты в исполнении фанатов сборной Бразилии.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее стали известны стартовые составы Сербии и Бразилии на ЧМ-2018.