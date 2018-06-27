Более 14 млн человек посмотрели матчи ЧМ-2018 в поездах московского метро

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Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что более 14 млн человек посмотрели трансляции матчей чемпионата мира 2018 года в поездах московского метро.

«Более 14 млн пассажиров метро посмотрели прямые трансляции более 30 матчей. Поезда, оснащенные дисплеями, курсируют по всем линиям, за исключением Филевской и первого участка Большой Кольцевой. Мы первыми в мире сделали трансляции матчей чемпионата мира в вагонах метрополитена, и любители футбола могут поддержать команды, пока едут до места назначения», — приводит слова Ликсутова ТАСС.

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Заммэра добавил, что матчи чемпионата мира транслируют на 8720 экранах в 1896 вагонах столичного метро.

Лискутов подчеркнул, что прежде всего мониторы были установлены для онлайн-информирования пассажиров.

Ранее сообщалось, что московский транспорт перевозит дополнительно более 140 тыс. человек в дни матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.