Президент Аргентины Макри поблагодарил Рохо за победный гол в ворота Нигерии

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Президент Аргентины Маурисио Макри выразил благодарность защитнику национальной команды страны Маркосу Рохо за победный гол в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Нигерии, сообщает «Советский спорт».

«Спасибо, парни! Я тебя очень сильно люблю, Рохо, дорогой!» — написал Макри в твиттере.

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Во встрече третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, которая прошла в Санкт-Петербурге, сборная Аргентины одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1 и вышла в плей-офф турнира. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первое место в группе D заняла сборная Хорватии, набравшая девять очков. В 1/8 финала она встретится с командой Дании. Ставшая второй Аргентина (4 очка) сыграет в первом раунде плей-офф мундиаля против Франции.