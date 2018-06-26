Полузащитник сборной Марокко назвал систему видеопомощи арбитрам дерьмом

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Полузащитник сборной Марокко Нордин Амрабат жестко высказался о системе видеопомощи арбитрам (VAR) после матча с командой Испании на чемпионате мира по футболу — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

«VAR — это полное дерьмо», — сказал Амрабат, изобразив судейский жест, означающий использование системы видеоповтора.

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В матче с командой Испании арбитр из Узбекистана Равшан Ирматов засчитал гол нападающего испанской команды Яго Аспоса, что сделало счет встречи равным.

При этом марокканцы утверждали, что Аспоса находился в офсайде.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 13-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Иско стал лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России против Марокко.