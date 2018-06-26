Аббас посетит финал ЧМ-2018 и встретится с Путиным
Глава Палестины Махмуд Аббас посетит финал чемпионата мира по футболу — 2018 и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Он прибудет 13 июля. Сегодня в его расписании два главных пункта — это принятие участия в финале чемпионата мира и встреча с президентом Владимиром Путиным», — заявил палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль.
Реклама
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 13-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее Путин пригласил Абасса на финал чемпионата мира по футболу.