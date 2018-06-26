Аббас посетит финал ЧМ-2018 и встретится с Путиным

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Глава Палестины Махмуд Аббас посетит финал чемпионата мира по футболу — 2018 и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Он прибудет 13 июля. Сегодня в его расписании два главных пункта — это принятие участия в финале чемпионата мира и встреча с президентом Владимиром Путиным», — заявил палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 13-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Путин пригласил Абасса на финал чемпионата мира по футболу.