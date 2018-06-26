Стали известны стартовые составы сборных Дании и Франции на матч ЧМ-2018

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Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала стартовые составы сборных Дании и Франции на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

Стартовый состав сборной Франции: Стив Манданда, Пренель Кимпембе, Рафаэль Варан, Джибриль Сидибе, Лукас Эрнандес, Н'Голо Канте, Стивен Нзонзи, Антуан Гризманн, Лемар, Оливье Жиру, Усман Дембеле.

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Стартовый состав сборной Дании: Каспер Шмейхель, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Матиас Йоргенсен, Хенрик Дальсгор, Йенс Ларсен, Томас Дилэйни, Кристиан Эриксен, Мартин Брейтуэйт, Андреас Корнелиус, Пионе Систо.

«Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию встречи.

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