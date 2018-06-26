Правительство дополнительно выделило более 800 млн рублей на ЧМ-2018
Правительство России выделило министерству спорта дополнительные 800 миллионов рублей на проведение чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
Как сообщается на Официальном портале правовой информации, 334 миллиона рублей отведено на эксплуатацию стадионов и тренировочных площадок в Волгограде, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Калининграде, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.
Еще 481 миллион рублей планируется потратить на содержание временной инфраструктуры и реализацию локальных мероприятий, связанных с подготовкой к турниру.
Распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 26 июня.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 13-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее МЧС предупредило об аномальной жаре в Ростовской области во время матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу между Исландией и Хорватией.