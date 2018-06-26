Сборная Испании по футболу ни разу не обыгрывала страну-хозяйку ЧМ

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Сборная Испании по футболу никогда в истории не обыгрывала страну-хозяйку чемпионата мира или Европы, сообщает «Советский спорт».

Испанцы восемь раз встречались во время финальной стадии турнира с командой-организатором и каждый раз терпели неудачу.

Такое происходило, например, в матчах со сборными Италии (1934 и 1980 год), Бразилии (1950 год), Франции (1984 год), Германии (1988 год), Англии (1996 год) и Южной Кореи (2002 год). Последний раз испанская команда проигрывала стране-организатору команде Португалии на чемпионате Европы 2004 года.

Ранее Александр Тарханов заявил, что с такой Испанией можно играть.