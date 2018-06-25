Экс-голкипер сборной России рассказал, как бороться с провокаторами на поле
Экс-голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, как бороться с провокаторами на поле, передает НСН.
«Не думаю, что нужно серьезно к этому относиться. Самое лучшее решение в таких случаях, когда кто-то пытается спровоцировать, не обращать внимания, а попытаться «наказать» хорошей игрой и забитыми мячами», — заявил Нигматуллин.
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До этого иранский защитник Мортеза Пуралиганджи рассказал о конфликте с форвардом сборной Испании Диего Костой во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу.
Ранее Нигматуллин прокомментировал поведение Диего Косты в матче с Ираном.