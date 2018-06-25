Аргентинские болельщики были депортированы из России за драку на ЧМ-2018
Аргентинские болельщики были депортированы из России за драку с хорватскими болельщиками во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает ТАСС.
«Есть видео, где четыре аргентинца бьют одного человека, предположительно, хорвата. У них были изъяты Fan ID, они покинули территорию Российской Федерации», — заявил посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.
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Сборная Аргентины в матча заключительного тура группового этапа мундиаля сыграет против национальной команды Нигерии.
Ранее Россию попросили депортировать аргентинских болельщиков за драку на ЧМ.