Объявлены стартовые составы на матч ЧМ-2018 между Египтом и Саудовской Аравией
Объявлены стартовые составы на матч заключительного тура чемпионата мира по футболу в России между сборными Египта и Саудовской Аравии, сообщает «Советский спорт».
Египет: Эссам Эль-Хадари, Ахмед Фатхи, Мохамед Абдуль-Шафи, Али Габр, Ахмед Хегази, Тарек Хамед, Мохамед Эль-Ненни, Абдалла Эль-Саид, Махмуд Хассан, Мохамед Салах, Марван Мохсен.
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Саудовская Аравия: Яссер Аль-Мосайлем, Мохаммед Аль-Бурайк, Ясир Аль-Шахрани, Усама Хавсави, Мотаз Хавсави, Абдулла Отайф, Хаттан Бахебри, Хуссейн Аль-Мугахви, Сальман Аль-Фаридж, Салем Аль-Доссари, Фахад Аль-Муваллад.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
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