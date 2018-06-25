Шведский футболист ответил на обвинения в терроризме

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Полузащитник шведской сборной Джимми Дурмаз, ассириец по происхождению, отреагировал на оскорбления в свой адрес после поражения от сборной Германии, сообщает «Советский спорт».

Заявление игрока было опубликовано на официальном сайте Федерации футбола Швеции (SvFF).

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«Когда вы мне угрожаете, когда называете арабским «дьяволом», «террористом» или талибом — вы переходите черту», — заявил полузащитник.

Он также добавил, что часто слышит оскорбления в адрес своей семьи, в частности детей.

«Кто так поступает? Это совершенно неприемлемо», — добавил футболист.

24 июня SvFF направили запрос в полицию, чтобы расследовать угрозы и оскорбления, которые получил Дурмаз в социальных сетях. В Федерации также сказали, что считают неприемлемыми подобные комментарии.

23 июня в матче второго утра группового этапа сборная Швеции уступила на последних минутах команде Германии.

Дурмаз появился на поле на 74-й минуте. Он сменил полузащитника Виктора Классона, выступающего за «Краснодар».

Третий матч группового этапа сборная Швеции проведет против Мексики. Встреча пройдет 27 июня в Екатеринбурге.

Сейчас команда занимает третью строчку в группе F, имея в активе три очка.

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