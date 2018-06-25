Мостовой: никто не расстроится при поражении сборной России в матче с Уругваем

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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в интервью «Газете.Ru» поделился ожиданиями от заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018.

«В нашей группе все решится раньше, чем на поле выйдут команды из перекрестной группы В. Зная исход, это Португалия, Испания и Иран будут стараться подобрать себе соперника. Конечно, если захотят.

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Сборная России уже выполнила свою стратегическую задачу — вышла из группы. Получится обыграть еще и Уругвай — хорошо. Нет, — думаю, никто не расстроится», — сказал Мостовой.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 12-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее бывший капитан сборной Уругвая Диего Форлан поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, в котором национальная команда его страны встретится с Россией.