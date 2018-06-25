Впервые за 26 лет за один игровой день ЧМ было забито 14 мячей

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Впервые с чемпионата мира 1990 года в Италии за один день турнира было забито 14 мячей, сообщает «Советский спорт».

В одиннадцатый день мундиаля в России состоялись три встречи: сборная Англии нанесла разгромное поражение команде Панамы со счетом 6:1, сборные Японии и Сенегала разошлись миром — 2:2, а Колумбия одержала крупную победу над Польшей — 3:0.

Ранее главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман заявил, что команда посвятила победу над Польшей в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года своему футболисту Карлосу Санчесу, который получал угрозы в свой адрес после удаления в матче с Японией.