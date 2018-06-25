В Чечне опровергли информацию о желании Салаха уйти из сборной из-за Кадырова

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Начальник пресс-службы правительства Чеченской Республики Альви Каримов опроверг информацию CNN о том, что форвард сборной Египта Мохамед Салах намерен покинуть национальную команду из-за главы республики Рамзана Кадырова.

«Эта информация носит совершенно некорректный характер. Могу со всей ответственностью сказать, что Салах в течение всего времени нахождения в Чеченской Республике имел абсолютно оптимистическое настроение и был настроен на игру. То, о чем пишут зарубежные СМИ, совершенно не имело места, наоборот, и представители федерации, и сам Салах выражали восторг от того, как их приняли в Чечне», — цитирует Каримова RT.

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Глава пресс-службы добавил, что сообщения об использовании Кадыровым национальной команды Египта в политических целях являются фальшью и выдумкой, цель которых — дискредитация мирового первенства в России.

Ранее в сборной Египта ответили на заявление СМИ о желании Салаха уйти из команды.