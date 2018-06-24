ФИФА оштрафовала Датскую футбольную ассоциацию за беспорядки на ЧМ-2018
Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Датскую футбольную Ассоциацию за беспорядки и дискриминационные баннеры на чемпионате мира по футболу в России, сообщает ТАСС.
Как передает пресс-служба ФИФА, инцидент произошел на матче между сборными Дании и Австралии. Датские фанаты бросали предметы в австралийских болельщиков, а также вывесили баннер сексистского содержания. Сумма штрафа составила 20 тысяч швейцарских франков.
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Ранее ФИФА не нашла нарушений антидопинговых правил со стороны России на ЧМ-2018.