ФИФА оштрафовала Датскую футбольную ассоциацию за беспорядки на ЧМ-2018

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Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Датскую футбольную Ассоциацию за беспорядки и дискриминационные баннеры на чемпионате мира по футболу в России, сообщает ТАСС.

Как передает пресс-служба ФИФА, инцидент произошел на матче между сборными Дании и Австралии. Датские фанаты бросали предметы в австралийских болельщиков, а также вывесили баннер сексистского содержания. Сумма штрафа составила 20 тысяч швейцарских франков.

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