Московские кондитеры подарили Месси торт на день рождения во время ЧМ-2018

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Московские кондитеры подарили нападающему каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси торт на день рождения во время чемпионата мира по футболу, сообщает «Советский спорт».

По информации newsx.com, торт представляет собой копию футболиста во весь рост. Кондитерское изделие весит 60 килограммов, что на 12 килограммов меньше самого Месси.

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По словам главного кондитера Дарьи Малкиной, ее компания находилась в тесном контакте с представителями игрока. «Мы передадим Лионеля Месси Лионелю Месси», — сказала она.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 11-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Александр Кокорин поздравил Месси с днем рождения.