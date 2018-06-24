Мане стал лучшим игроком матча Япония — Сенегал на ЧМ-2018

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Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане стал лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу в России против Японии, сообщает «Советский спорт».

Мане открыл счет в матче и пытался привести свою команду к победе активными действиями. Но, к его сожалению, матч завершился вничью со счетом 2:2.

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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Япония и Сенегал не выявили победителя на ЧМ-2018.