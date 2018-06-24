Мане стал лучшим игроком матча Япония — Сенегал на ЧМ-2018
Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане стал лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу в России против Японии, сообщает «Советский спорт».
Мане открыл счет в матче и пытался привести свою команду к победе активными действиями. Но, к его сожалению, матч завершился вничью со счетом 2:2.
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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Япония и Сенегал не выявили победителя на ЧМ-2018.
Sadio Mane takes the @Budweiser #ManoftheMatch award for #JPNSEN! pic.twitter.com/1ztzWFrST9— FIFA World Cup �� (@FIFAWorldCup) 24 июня 2018 г.