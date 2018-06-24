Шведский футболист получил угрозы от фанатов после матча ЧМ-2018 против Германии

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Полузащитник сборной Швеции Джимми Дурмаз получил угрозы от фанатов после матча группового этапа чемпионата мира по футболу против Германии, сообщает «Советский спорт».

«Мы не допустим, чтобы игроки национальной сборной подвергались нападкам и угрозам со стороны неадекватных болельщиков. Личности людей, написавших комментарии, уже устанавливаются, мы понимаем, что шведы разочарованы поражением в концовке матча, но нужно справляться с этим без потери своего достоинства», — заявил генсек Шведского футбольного союза Хокан Шестранд.

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Как передает пресс-служба организации, вся информация по поводу этого инцидента была передана в правоохранительные органы.

В концовке матча с Германией, при счете 1:1, Дурмаз нарушил правила вблизи ворот своей команды. Арбитр встречи назначил штрафной, который реализовал полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 11-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее сборная Германии извинилась перед шведами за поведение после матча‍.