Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча чемпионата мира — 2018

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Шестеро болельщиков сборной Мексики по футболу были расстреляны во время матча чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

Как утверждает El Universal, трагедия произошла в городе Сьюдад-Хуарес. Шестеро болельщиков «ацтеков» наблюдали за игрой матча Мексика — Южная Корея, когда в квартиру ворвалась группа вооруженных преступников. Отмечается, что еще один человек получил ранения, но остался жив.

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По данным La Vanguardia, соседи убитых вызвали полицию. Преступники пока не найдены.

Сборная Мексики одержала победу со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что сборная Мексики хочет выиграть чемпионат мира — 2018.