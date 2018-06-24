ФИФА оштрафовала федерации Аргентины и Хорватии за поведение фанатов на ЧМ-2018

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Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал Ассоциацию футбола Аргентины и Хорватский футбольный союз за нарушение порядка фанатами сборных, сообщает ТАСС.

Как отмечает пресс-служба ФИФА, каждая федерация оштрафована на $10 тыс. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Хорватии.

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Также штраф на десять тыс. швейцарских франков получил Польский футбольный союз за демонстрацию фанатами команды политического баннера агрессивного характера на матче со сборной Сенегала.

Ранее сообщалось, что ФИФА открыла расследование в отношении футболистов сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири из-за способа празднования забитых мячей в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Сербии.