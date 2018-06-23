Вратарь сборной Мексики назвал превосходной организацию ЧМ-2018 в России
Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа оценил организацию чемпионата мира — 2018 в России, сообщает ТАСС.
«Тут все превосходно. Мы живем в отеле со своими семьями. Все хорошо подготовлено на чемпионате мира», — отметил Очоа.
База сборной Мексики расположена в подмосковном Новогорске.
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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.
Ранее сестра нападающего сборной Бразилии Неймара Рафаэлла Бекран поделилась своими впечатлениями о России.