Вратарь сборной Мексики назвал превосходной организацию ЧМ-2018 в России

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа оценил организацию чемпионата мира — 2018 в России, сообщает ТАСС.

«Тут все превосходно. Мы живем в отеле со своими семьями. Все хорошо подготовлено на чемпионате мира», — отметил Очоа.

База сборной Мексики расположена в подмосковном Новогорске.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.

Ранее сестра нападающего сборной Бразилии Неймара Рафаэлла Бекран поделилась своими впечатлениями о России.