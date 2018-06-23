Бельгия разгромила Тунис в матче ЧМ-2018

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Сборная Бельгии разгромила команду Туниса в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 5:2. Об этом сообщает ТАСС.

В составе победителе голы на счету нападающего Ромелу Лукаку и полузащитника Эдена Азара, который оформили по дубл, еще один мяч в концовке основного времени забил форвард Миши Батшуайи.

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За команду Туниса отметились защитник Дилан Бронн и нападающий Вахби Хазри.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира — 2018. Группа G. 2-й тур

Бельгия — Тунис — 5:2

Голы: 1:0 – Азар, 6 (пенальти), 2:0 – Лукаку, 16, 2:1 – Бронн, 18, 3:1 – Лукаку, 45+3, 4:1 – Азар, 51, 5:1 – Батшуайи, 90, 5:2 – Хазри, 90+3