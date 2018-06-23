Дзюба рассказал о самой смешной истории на ЧМ-2018 по футболу
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба поделился смешной истории с тренировки национальной команды на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Много было смешных, но мне понравилось, как Станислава Саламовича обрызгали водой.
Реклама
Это было прикольно! В упор! И на фотографиях, и вживую это было очень смешно. Надеюсь, Саламыч не будет ругаться!» — сказал Дзюба в прямом эфире в официальной группе «Сборная России по футболу» во «ВКонтакте».
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что итальянский футбольный клуб «Наполи» заинтересован в переходе вратаря ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева.