Дзюба рассказал о самой смешной истории на ЧМ-2018 по футболу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/831/11806831/1138001200-pic905-895x505-19951.jpg">

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба поделился смешной истории с тренировки национальной команды на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Много было смешных, но мне понравилось, как Станислава Саламовича обрызгали водой.

Реклама

Это было прикольно! В упор! И на фотографиях, и вживую это было очень смешно. Надеюсь, Саламыч не будет ругаться!» — сказал Дзюба в прямом эфире в официальной группе «Сборная России по футболу» во «ВКонтакте».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что итальянский футбольный клуб «Наполи» заинтересован в переходе вратаря ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева.