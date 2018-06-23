Экс-хавбек ЦСКА: Швейцария никогда не сдается

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Бывший полузащитник московского ЦСКА Стивен Цубер прокомментировал победу сборной Швейцарии над Сербией в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу в России, передает Sport24.

«Мы знали сильные стороны сербов. Мы ужасно провели первые 20 минут матча. После первого тайма мне показалось, что они немного устали. Подсела оборона, начали оставлять свободные зоны в несколько метров, которыми мы начали пользоваться и создавать моменты. Мы сильны команда ментально. Команда, которая никогда не сдается. Не сдались и в этой игре», — заявил Цубер.

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