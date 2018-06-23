Генсек НАТО: сотрудники штаб-квартиры смотрят матчи ЧМ-2018 после работы

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что сотрудники брюссельской штаб-квартиры смотрят матчи чемпионата мира по футболу в России после работы в резиденции альянса, передает ТАСС.

«Мы недавно переехали в новое здание штаб-квартиры альянса, где сейчас работают свыше 4 тыс. человек. Площадь этой резиденции превышает два с половиной футбольных поля. И, как оказалось, это отличное место, чтобы посмотреть хорошую игру. После рабочего дня наш персонал смотрит трансляцию чемпионата мира на широком экране», — заявил Столтенберг на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

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Также он пожелал удачи сборной Бельгии и расстроился, что команда его страны — Норвегии не прошла в финальную часть мундиаля.

Ранее Россию попросили депортировать аргентинских болельщиков за драку на ЧМ.