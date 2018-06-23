Экс-игрок ЦСКА в восторге от организации чемпионата мира в России

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Полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер поделился мнением о чемпионате мира 2018 года в России.

«Очень хорошие эмоции от возвращения в Россию. Я выиграл здесь три титула. Мне нравится здесь все — люди, города. Организация чемпионата мира здесь на фантастическом уровне. Я не слышал ни от кого, что были какие-то проблемы. Это комплимент для всей страны», — цитирует бывшего игрока ЦСКА Sport24.

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Сборная Швейцарии одержала победу над командой Сербии со счетом 2:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров в группе E лидирует сборная Бразилии (4 очка), опережающая команду Швейцарии по дополнительным показателям. Третье место занимает команда Сербии (3), а замыкает таблицу сборная Коста-Рики (0), потерявшая шансы на выход в плей-офф.