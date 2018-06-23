Тренер сборной Сербии поблагодарил россиян за поддержку в матче со Швейцарией
Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич поблагодарил российских болельщиков за поддержку в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Швейцарии.
«Поддержка на стадионе была отличная. В этой связи хочу поблагодарить российских болельщиков», — цитирует тренера ТАСС.
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Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Швейцарии. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После двух туров в группе E лидирует сборная Бразилии (4 очка), опережающая команду Швейцарии по дополнительным показателям. Третье место занимает команда Сербии (3), а замыкает таблицу сборная Коста-Рики (0), потерявшая шансы на выход в плей-офф.