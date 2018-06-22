Смолов жестко отреагировал на критику болельщика

<img src="//img.gazeta.ru/files3/143/11795143/upload-SIZ_1335-pic905-895x505-97034.jpg">

Нападающий сборной России Федор Смолов грубо ответил на критику болельщика. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Когда играть начнешь? Выходишь на замену и ходишь пешком… На твоем месте игроки бы рвали и метали бы. Дзюба играет потому что бьется. А ты хочешь индивидуальным мастерством блеснуть. Да тебя даже «Вест Хэм» не купит, если будешь так играть», — написал пользователь russelpiters в инстаграме российского форварда.

Реклама

Смолов тут же отреагировал на комментарий:

«Свои деньги я зарабатываю в другом месте. А то, что я игрок сборной, меня заставляет терпеть таких *** (чудаков), как ты», — написал он.

Ранее Смолов получил обратно свои деньги, которые потерял из-за мошеннических действий бывшего депутата Госдумы Ильдара Самиева.