Смолов жестко отреагировал на критику болельщика
Нападающий сборной России Федор Смолов грубо ответил на критику болельщика. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Когда играть начнешь? Выходишь на замену и ходишь пешком… На твоем месте игроки бы рвали и метали бы. Дзюба играет потому что бьется. А ты хочешь индивидуальным мастерством блеснуть. Да тебя даже «Вест Хэм» не купит, если будешь так играть», — написал пользователь russelpiters в инстаграме российского форварда.
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Смолов тут же отреагировал на комментарий:
«Свои деньги я зарабатываю в другом месте. А то, что я игрок сборной, меня заставляет терпеть таких *** (чудаков), как ты», — написал он.
Ранее Смолов получил обратно свои деньги, которые потерял из-за мошеннических действий бывшего депутата Госдумы Ильдара Самиева.