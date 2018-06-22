Три игрока сборной Швеции пропустили тренировку команды из-за проблем с животом

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В тренерском штабе сборной Швеции по футболу заявили о возможных изменениях в составе на матч чемпионата мира — 2018 с командой Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Защитники Понтус Янссон и Филип Хеландер, полузащитник Маркус Роден и нападающий Исаак Кисе Телин пока отсутствуют в составе на встречу второго тура группового этапа мирового первенства.

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«Хочу всем сообщить, что Телин не сможет присутствовать на предматчевой тренировке, он не может сегодня заниматься.

У трех игроков проблемы с животом, мы пока не включили их в состав. Было принято решение разделить команду и полететь разными рейсами, ждем ребят завтра. Речь идет о Янссоне, Хеландере и Родене», — сказал главный тренер шведской команды Янне Андерссон.

Ранее защитник сборной Швеции по футболу Себастьян Ларссон поделился эмоциями от работы с российским специалистом Леонидом Слуцким в «Халл Сити».