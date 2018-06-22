Поцеловавший журналистку российский фанат принес извинения
Российский футбольный болельщик Руслан Камолов, поцеловавший журналистку немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle Жюльет Гонсалес Тера, принес извинения за свой поступок.
«Я извинился, чтобы уже окончательно закрыть вопрос. И речь не идет о каком-то расследовании в отношении меня. Я смотрел заграничные информационные агентства, и они написали то, что не было никакой случайности с моей стороны, и будто я намеренно, причем жестко, взял ее за грудь. Это, поверьте, не так», — цитирует Камолова ФАН.
«Я действовал спонтанно, испытывая радость и ликование от того, что в России начинается такой крупный турнир», — добавил фанат.
Также болельщик задел грудь немецкой журналистки. По словам Камолова, это получилось случайно. Он отметил, что узнал об этом только после просмотра видеозаписи.
Ранее сообщалось, что посольство России в Аргентине потребовало болельщика национальной команды принести публичные извинения за оскорбление российской девушки.