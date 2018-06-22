Поцеловавший журналистку российский фанат принес извинения

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Российский футбольный болельщик Руслан Камолов, поцеловавший журналистку немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle Жюльет Гонсалес Тера, принес извинения за свой поступок.

«Я извинился, чтобы уже окончательно закрыть вопрос. И речь не идет о каком-то расследовании в отношении меня. Я смотрел заграничные информационные агентства, и они написали то, что не было никакой случайности с моей стороны, и будто я намеренно, причем жестко, взял ее за грудь. Это, поверьте, не так», — цитирует Камолова ФАН.

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«Я действовал спонтанно, испытывая радость и ликование от того, что в России начинается такой крупный турнир», — добавил фанат.

Также болельщик задел грудь немецкой журналистки. По словам Камолова, это получилось случайно. Он отметил, что узнал об этом только после просмотра видеозаписи.

Ранее сообщалось, что посольство России в Аргентине потребовало болельщика национальной команды принести публичные извинения за оскорбление российской девушки.