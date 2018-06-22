Бразильских болельщиков накажут за похабную шутку над россиянкой
Против болельщиков из Бразилии, которые позволили себе похабную шутку в адрес россиянки на чемпионате мира — 2018, заведено уголовное дело. Об это сообщает ТАСС.
Как информируют в прокуратуре столичного Федерального округа Бразилии, расследование в отношении провинившихся фанатов будет проведено в срочном порядке.
В ведомстве заявили о намерении как можно быстрее установить личности всех фанатов, оскорблявших россиянку. Прокуратура отмечает, что поведение бразильцев является оскорбительным и носит женоненавистнический характер.
Один из опознанных болельщиков Фелипе Уилсон, который является сотрудником местной авиакомпании, был уволен с работы. Также узнали среди группы поклонников пентакампеонов лейтенанта военной полиции Эдуарду Нуниша, против которого обещали провести дисциплинарную проверку.
Инцидент произошел на Никольской улице в Москве. Бразильцы кричали в адрес девушки фразу «русские розовые вагины» на португальском, снимая все происходящее на видео.
Фанаты окружили россиянку и заставляли повторять ее эту фразу, добавляя к ней слово «русские».
Ранее аргентинского болельщика наказали за пошлую просьбу в адрес россиянки.