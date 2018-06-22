Бразильских болельщиков накажут за похабную шутку над россиянкой‍

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Против болельщиков из Бразилии, которые позволили себе похабную шутку в адрес россиянки на чемпионате мира — 2018, заведено уголовное дело. Об это сообщает ТАСС.

Как информируют в прокуратуре столичного Федерального округа Бразилии, расследование в отношении провинившихся фанатов будет проведено в срочном порядке.

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В ведомстве заявили о намерении как можно быстрее установить личности всех фанатов, оскорблявших россиянку. Прокуратура отмечает, что поведение бразильцев является оскорбительным и носит женоненавистнический характер.

Один из опознанных болельщиков Фелипе Уилсон, который является сотрудником местной авиакомпании, был уволен с работы. Также узнали среди группы поклонников пентакампеонов лейтенанта военной полиции Эдуарду Нуниша, против которого обещали провести дисциплинарную проверку.

Инцидент произошел на Никольской улице в Москве. Бразильцы кричали в адрес девушки фразу «русские розовые вагины» на португальском, снимая все происходящее на видео.

Фанаты окружили россиянку и заставляли повторять ее эту фразу, добавляя к ней слово «русские».

Ранее аргентинского болельщика наказали за пошлую просьбу в адрес россиянки.