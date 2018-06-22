Защитник сборной Хорватии допускает встречу с Россией в финале ЧМ-2018

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Защитник сборной Хорватии по футболу Ведран Чорлука поделился эмоциями после выхода в плей-офф чемпионата мира — 2018, передает Sport24.

В матче второго тура мундиаля хорваты разгромили сборную Аргентины со счетом 3:0 и досрочно гарантировали себе участие в плей-офф турнира.

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Чорлука, защищающий цвета московского «Локомотива», выразил уверенность в том, что его национальная команда сыграет со сборной России на мировом первенстве, которая также обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.

«Никто не ожидал от сборной России, что она будет так играть. Своим друзьям Алексею и Антону Миранчукам и Александру Самедову я уже сказал, что мы встретимся в четвертьфинале или полуфинале. А может, и в финале», — заявил игрок.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Хорватии увидел в игре Аргентины только слезы и падения.