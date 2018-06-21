Литва заявила о провале «бойкота» чемпионата мира — 2018

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс признал, что бойкот чемпионата мира — 2018 со стороны политиков различных стран провалился, передает «Советский спорт».

«По-моему, эффект от бойкота не очень чувствуется. Главное, что сама идея организовать чемпионат в России... По-моему, это плохая идея. Это немножко наивность», — сказал министр в эфире телеканала «112 Украина».

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Также Линкявичюс отметил, что Россия использует мундиаль в политических целях.

«Спорт не может быть политикой, культура не может быть политикой, но, к сожалению, в России сейчас все является политикой. Это еще один рычаг для пропаганды — оказаться в центре внимания, имея какие-то иллюзии, что это немножко улучшит имидж в международном плане. Думаю, этого не будет, но и эффекта от бойкота я тоже не вижу», — добавил он.

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

В начале марта к бойкоту мирового первенства призвал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Его примеру последовали представители других стран.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата мира в России посетили уже более миллиона болельщиков‍.