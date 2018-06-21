Хорватия разгромила Аргентину и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2018
Сборная Хорватии обыграла команду Аргентины в матче группового этапа чемпионата мира — 2018 со счетом 3:0. Об этом сообщает «Советский спорт».
Голы в составе победителей на свой счет записали Анте Ребич, Лука Модрич и Иван Ракитич.
Таким образом, команда Хорватии обеспечила себе выход в плей-офф мундиаля с первого места в группе D.
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«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию.
Чемпионат мира — 2018. Группа D. 2-й тур
Хорватия — Аргентина — 3:0
Голы: 0:1 – Ребич – 53, 0:2 – Модрич – 80, 0:3 – Ракитич – 90+1
Ранее сборная Франции одержала победу над командой Перу в матче группового этапа чемпионата мира — 2018.